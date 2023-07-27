升息近尾聲 債券基金近17周湧錢潮

升息近尾聲，投資人資金往債券靠攏，據統計，債券基金已連17周呈現買超，歐美非投資等級債基金及新興市場當地貨幣計價債等都連三周買超，國內原型債券ETF規模和受益人今年同樣明顯成長。法人表示，投資債券不但有利息所得，未來還有機會帶來不錯的資本利得，可穩穩賺收益因而吸金。

根據EPFR統計，截至7月19日為止，債券基金已連17周呈現買超，非投資等級債基金連三周買超。富達投信指出，在各區域非投資等級債資金流向部分，歐美非投資級債較受投資人青睞，歐美非投資等級債及新興市場當地貨幣計價債等連三周買超。

投信投顧公會統計資料指出，截至6月底的上半年國內原型債券ETF規模達1.58兆元，比去年底的1.21兆，成長率逾3成的30.6％，受益人數52.17萬人較去年年底的15萬人，成長率高達248％。富達國際認為，依7月全球基金經理人調查報告顯示，相對過去20年，全球經理人也是大幅增加債券配置。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠強調，美國最新公布的通膨數據，降幅優於預期，使聯準會升息壓力減輕，市場早已充分預期聯準會這次升息1碼，但聯準會主席鮑爾會後聲明，保持依經濟數據來決定升息路徑的論述，防止市場對降息預期過於樂觀，因為經濟成長雖仍具韌性，但多項數據趨勢上確偏向降溫。隨聯準會進入升息末端，公債利率也位於相對高點，目前是加碼債市不錯的時機。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，美國經濟數據表現好壞參半，預期聯準會升息走入倒數階段並進入尾聲，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現。