歷年8月全球股市 印度、東協最靚

7月即將過去，觀察近五年全球股市在8月表現漲多跌少，以前十名來看，平均漲幅都在1％以上，整體以亞股表現相對突出，又以東協、印度股市最亮眼。

群益大印度基金經理人林光佑表示，近期印度股市表現強勢，Sensex指數屢創歷史新高，後市從總經和企業獲利基本面仍相當紮實，FY23全年GDP年增達7.2％，高於市場預估的7％，在全球景氣放緩之際，仍舊繳出亮眼成績，製造業PMI也已連續12月維持在55以上的高水準，廠商對未來景氣看法仍舊樂觀，企業獲利也可望維持在雙位數水準。

在強勁的經濟與企業獲利表現的支持下，加上評價面而言尚未過熱，法人對印度偏好持續增溫，皆有助於股市表現延續。在產業佈局方面，包括政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等類股可持續關注。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，降息政策刺激下，越股成交量回暖，近月成交量突破季線，根據統計至今年第二季度末，證券公司存款餘額較上季度增加，顯示投資人對於資金投入股市的興趣提高，有助券商手續費收入增加，最明顯的就是，券商股價今年以來遠勝大盤。張晨瑋認為，越南股市市場多頭氣氛轉強，對不動產的擔憂也逐步淡化，預期資金有望流向風險性資產，持續觀察信貸增長速度，匯率走勢是否維持穩定，及第二季市場財報表現。

東協方面，群益東協成長基金經理人高浩偉強調，整體東協國家經濟數據表現仍相對穩健，通膨持續向下，企業每股盈餘亦可望有雙位數水準。歷經中美貿易戰的干擾，國際大廠也開始分散生產基地，以降低供應鏈風險。

東協國家因具有充沛且年輕的勞動人口，且在勞力成本上具優勢而從中受惠，吸引國際大廠接續投資設廠，中長期經濟增長具有正面支持效果，股市投資奇景值得留意，投資布局關注金融、資訊技術、消費、地產與公用事業等。