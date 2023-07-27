股價近谷底 陸股回神可期

大陸房市不振、年輕人失業率逾2成抑制消費，經濟成長明顯趨緩，也影響陸股走勢，但據EPFR統計，截至本月19日為止，陸股基金已連二周買超，法人認為，正因陸股股價已近谷底，後市反而沒有先前悲觀。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，受地緣政治、全球經濟下行等利空影響，大陸經濟在解封後面臨諸多逆風，市場對政府政策逐漸不做多的期待，靜待各種數據與產業結果落地再進行個股投資，目前相對看好大陸科技、醫藥及消費族群等，是目前投資大陸A股可留意的投資方向。

群益華夏盛世基金經理人李忠翰指出，官方政策仍以穩增長為主，尤其加大經濟的扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。今年在出口與房地產偏弱的預期下，財政政策施力的重要性增加，因此，看好相關受惠的類股如成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎認為，大陸PPI同比增速預計在5月至6月見底，7月有望迎來回升，歷史經驗來看，工業企業利潤往往同步或領先見底，後續大陸需求回暖、PPI回升和低基期背景下，企業利潤有望開始上行，有助A股漲升行情，建議逢低分批布局。

富邦投信基金經理人楊貽甯分析，陸股要大幅回升仍待經濟走揚，股市在大區間整理機會較高，第四季隨政策施加較有機會看到明顯表現。目前受景氣影響評價偏低，市場預期偏低，加上領先全球走進降息循環，下檔風險可控。另因大陸採計畫經濟過往股市有周期性之特性，因政策施加有滯後性，經濟數據改善也須要時間，預期2024年將較有表現機會，建議拉長時間分批布局。

7月中央政治局會議可能成為近期反彈契機，預期在政策推動下經濟數據仍無顯著改善，有機會推出一連串加強力道之政策，推動短線股市反彈，目前建議中性偏多看待。