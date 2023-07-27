美股財報 金融、消費最吸睛

美股企業財報陸續公布中，據數據研調機構FactSet統計，目前已公布的S&P500指數成分股中，有近61％的企業營收優於預期，其中以金融、非必須消費及健康照護表現居前，分別近8.1％、7.7％與3.3％。投信法人表示，美國就業及內需服務景氣仍溫和擴張，經濟基本面有一定支撐，加上通膨及政策利率高點已過，有利金融市場壓力舒緩，企業獲利表現有望逐季改善，後市表現仍值得關注。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析，過去一個月美國因6月各項經濟數據表現亮眼，如第一季GDP上修、就業數據依然具韌性，同時CPI、PPI也低於預期，降低經濟衰退擔憂，帶動景氣循環類股上漲，先前強勢的科技類股也同步走揚，整體向上趨勢依然明顯。現階段美股健康輪動，基本面有撐，消費動能依舊穩定增長，後續企業獲利可望落底回升，後市表現仍值得留意。

投資布局持續看好AI相關的軟硬體科技股，及在去全球化趨勢下，帶動新基建需求，故工業類股亦可留意，另非必要消費、手術醫材也是可持續關注的族群。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，美股企業獲利成長見底部，可望迎來獲利佳加速期，其中醫療保健獲利上修，隨疫情落幕，過去暫緩的手術醫療需求恢復，手術醫療企業成長加速，也進一步帶動醫材族群表現。

富蘭克林證券投顧表認為今年來美股在市場期待經濟有望軟著陸下而持續走揚，並帶領史坦普500指數進入技術性牛市，上半年上漲16.88％，並創2019年以來同期最佳表現。經過上半年強彈後，經濟數據、財報表現、利率前景將持續牽動美股表現。

短線不建議繼續追高美股，採逢回分批或定期定額佈局為佳，長線看好數位轉型（涵蓋雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金）、脫碳轉型（氣候變遷／基礎建設）等趨勢商機。