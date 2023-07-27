漲多拉回 7檔日本基金逆勢升逾1％

日股今年來大漲25％，近期小幅修正，導致過半數日本境外基金近一個月績效呈現下滑，但仍有七檔基金漲幅超過1％，觀察當前日股仍位於相對高點，投信建議，採取定期定額並搭配逢低加碼策略，布局短中長期績效較亮眼的基金商品，方便操作且還可降低單一時點風險。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日股近一月小幅下修0.05％，39檔在台銷售的日本境外基金平均績效也小幅下跌，外資自今年4月開始對日股產生高度興趣，連續12周流入日本股票市場之後，僅出現一周淨流出，屬於健康的短期獲利了結動作，隨後繼續買進日股，顯示外資對日股的信心，未來內資也預期將接棒。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，預期在日本政府政策方向更為清晰後，外資及長期投資人將進一步買進日本市場，長期來看，仍看好日股的續漲力道。

日本央行利率政策來看，28日將公布貨幣政策決議，日本央行總裁植田和男日前說明，目前通膨距離央行設定目標還有一段距離，採取超寬鬆貨幣政策將暫時不會改變。且6月消費者物價指數（CPI）年增率從3.2％升至3.3％，市場預期原為3.5％，進一步支撐維持超寬鬆決定，可望延續日股長期向上多頭格局。

野村投信強調，日本維持貨幣寬鬆政策，有利日本製造商及出口商獲利，推升日股長線漲勢表現，帶動日本經濟發展；未來日圓匯價若開始轉強，內需、消費、交通觀光等產業長期成長性都很可觀。建議投資人依己身風險承受度，投資組合納入具正向題材性利多的日股，交由日本專業經理團隊的操作選股，布局主動型日股基金，取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接這波日股榮景，掌握進場布局的好時機，獲取長期報酬機會。