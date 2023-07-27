政策相挺 日股牛氣續發威

相較歐美國家，日本明確政策作多，投信法人指出，日本除貨幣政策仍相對寬鬆，近期官方持續公司治理改革，及日圓貶值助攻企業持續成長，市場將目光重新放回日股，專業投資機構大肆增持日股，後市長線看好。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日本企業力推財務重整後，潛在成長空間值得期待，相較於美國產業數值與當地產業特性，原物料、資本財及科技軟體設備價格錯置更為明顯，且更有望受惠於重整題材。即便日經指數創33年新高，評價面依舊相對美股便宜，因過去日股漲幅相對有限，目前本益比僅為17.4倍，仍遠低於美股標普500指數。

張繼文認為，日銀寬鬆政策正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，有利股價表現，儘管今年全球面臨經濟衰退風險，在內需消費及報復性旅遊消費支撐下，今年日本企業獲利預估仍獲得上修，可望進一步推升日股表現，並提供股價下檔保護，後續成長潛力值得期待。

TAROBO大拇哥投顧強調，日股是近幾年備受關注的市場，隨企業經歷長期的轉型與改革，加上海內外經濟體的溫和復甦，目前日本企業的基本面已經具備一定的成長性，可以逢低布局，但同樣還是需留意匯率波動風險。

瑞士百達資產管理日本精選策略資深投資經理Sam Perry分析，日本經濟今年有望成長1.5％，居成熟國家中成長速度最快，且日本企業的治理即將進入新階段，日股的長期吸引力將更誘人。預計日本股票未來五年的年化報酬率有機會超過10％，表現將優於美國股票，幾乎與新興市場股票的美元報酬相當，但波動性要低得多。

國泰日經225基金經理人蘇傳宇建議，帶動日股的因素眾多，其中疫情後的通膨環境反而助日本走出長年通縮陰霾，加上日本央行維持超寬鬆貨幣政策，使消費及投資信心穩步改善，打破市場對日本景氣的刻板印象，吸引了國際投資人目光。