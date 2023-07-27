主動式台股基金 上半年最吸金

今年以來全球主要股市多交出兩位數表現，台股也不例外，據投信投顧公會統計，上半年各類主動式基金中，台股基金規模增加金額最多、達978億元，其他規模增加超過百億元，則依序分別為跨國股票型、跨國多重資產與跨國投資固定收益一般債券型；顯示「股市和多重資產」相對受惠市場的回溫。

安聯投信表示，全球股市投資風格大致仍相對偏好成長股，新興市場國家政策利率則可望到頂或轉向，受惠於市場偏向景氣放緩或是淺層衰退，持續看好大型股將會有所表現，加上部分新興市場PMI數據強勁，領先成熟國家，有利支撐新興市場後市。

投資策略上，安聯投信認為，考量景氣放緩，利率維持在高檔拉長，加重部分企業運壓力，因此不管在股市或債市，選擇具成長性主題或標的，採股債均衡布局，將是現階段較佳的配置。可把握兩大方向，一是體質佳的大型股，主要是在面對經濟逆風的時候，體質比較強；二是獲利穩定度相對高的產業，例如從今年到明年，獲利都會比以前好，像是非耐久財消費、通訊服務產業等，目前來看都具有這樣的特性。

債市方面鑑於未來降息空間並不大，畢竟通膨若要往下掉，不會那麼快，因此在這種情況下，方向上還是要以收息為主，債券資產可放在信用債，透過時間的累積是可以期待的，但同樣要把握優質且具較高的收益率，以及財務體質較佳且不要含CCC級以下等兩大方向。

群益投信建議，第三季可採「股五債五」配置，股票首選台股高息、低碳、半導體，債券看好電信、金融、長天期美債。鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股走勢具基本面支撐。

債券可挑選「一長三高」標的，包括升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債，及具有產業安全性高、今年來報酬表現高、收益水準也高的投資級電信債、投資級金融債，有望既享息收，又能掌握資本利得。