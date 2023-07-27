AI續衝 台股中小型基金氣盛

美國6月通膨數據雖明顯降溫，但聯準會（Fed）這次再升息1碼（0.25個百分點），美股有漲有跌，短線台股高檔震盪，類股持續輪動，中小型股表現相對活潑，AI概念股表現續強，可留意下半年獲利動能強的中小型績優股，並關注台股中小型基金表現。

日盛小而美基金研究團隊指出，Fed利率會議升息1碼，符合市場預期，另一重頭戲是美國企業財報季正式起跑，本周將有超過170家標普成分股將揭曉財報，包括AI霸主、半導體業風向球的企業等科技龍頭接力登場，市場持續關注主要財報表現與展望。

日盛團隊表示，台股第二季季報將在8月中旬前全數出爐，營運持續優異族群可望躍升為市場焦點，資金目前仍然持續關注AI相關類股，如組裝、散熱、機殼、電源供應器、高速CCL及基板等，短期內AI題材不滅，多頭行情仍將繼續，指數長期來看將是盤堅格局，其中業績能見度較高的族群仍具有較大的上檔潛力。

PGIM保德信中小型股基金經理人陳詩晴認為，這波台股多頭由AI領銜，台灣供應鏈廠商以硬體為主，如輝達（Nvidia）AI Server供應鏈、雲端服務供應商等，且因為AI中期需求將日趨明朗，相關如晶圓代工、ASIC、記憶體、CCL、散熱、導軌、組裝等，都是這波AI優先受惠股。

陳詩晴舉例，以散熱、導軌、組裝來說，隨著機殼、散熱等規格需求提升，相關商機龐大，導軌在伺服器導軌市占達3成情況下，透過生產技術優化，與組裝代工廠共同成長。

另外，組裝廠採用的AI高階伺服器配置更多GPU，產品單價大幅增加，帶動卡、板與系統代工訂單。電子股已成為這波台股主流，預料科技股成交比重回穩，將有利指數表現。