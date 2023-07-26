公用基建商品 下半年有戲

成長股上半年大幅上揚，公用事業與基礎建設等防禦股則表現相對持平溫和。投信法人表示，上半年防禦類股表現落後，成長股強勢上漲，若資金開始從成長股獲利了結，公用事業與基建設資產將是資金轉進的替代性選擇，考量接下來投資價值衡量與成長動能機會，下半年布局公用事業等防禦類股，將是核心資產較佳的投資部位。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，投資人若選擇資金自高成長標的部份停利出場，不妨留意上半年表現落後的公用事業、基礎建設投資部位可作為轉進停泊的選擇。公用事業與基礎建設產業，具備長期政策利多支持、剛性需求穩定，加上今年持續釋出的跨境旅遊動能、減碳與能源轉型等資金挹注等，下半年若成長股出現較大波動，則可望展現攻守俱佳的優勢。

林志映認為，全球2050年淨零碳排的目標下，接下來公共事業、基礎建設的發展，還可望投入包括碳捕捉及封存技術等領域，這也將為能源基建相關產業帶來更多的發展空間與投資機會，下半年成長股部份停利資金不妨選擇轉進，年初以來經歷休息整理，公用事業類股股價停滯期後相對投資價值與成長動能更具備投資吸引力。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰強調，總體經濟仍存在不確定性，聯準會升息壓力尚未完全解除，但隨著產業負面因素逐漸淡化、企業獲利有望好轉，搭配投資熱度回溫的正面激勵，預料基礎建設產業行情將有不少表現空間，前景相對正向，如遇市場震盪，應是中長線投資的不錯入手時機。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷分析，基礎建設產業除了能夠提供較高的股利率之外，加上通膨題材主題多為高波動，基礎建設亦為少數低波動的商品，因此兼具防禦以及成長雙重優勢。加上防禦型類資產（如水、電、瓦斯）受到政府監管保護，具有穩定現金流的特性之外，成長型掌握潛在的基建利機，布局受惠經濟成長的使用者付費產業（如鐵路、公路、機場、港口、通訊），可隨著經濟發展而攀升。