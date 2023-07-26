科技巨頭財報 概念股風向球

7月下旬多家大型科技巨頭股將公布財報，AI題材是否提振營收成為市場關注焦點，法人表示，科技財報表現將決定科技短線股價續航力道，但AI題材仍在發酵中，AI產業長線發展持續看好，優質科技股股價在整理後會續揚。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，長期仍看好AI發展前景，生成式AI可望成為全球生產力的驅動力，透過運算能力、模型建構及數據整理使生成式AI成為可能的企業將受惠，但短線上須留意歷經本波漲勢之後半導體股的評價面已經回升，不像去年第四季那麼便宜。今年以來科技股表現出色，部分原因在聯準會升息放緩、甚至降息的預期，若未來將維持緊縮立場，仍可能牽動科技股估值調整，因此對短線走勢較為審慎。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，全球AI浪潮不停歇，AI應用層面相當廣泛，舉凡文字敘述、資料分析、業務預測及影像辨認等包羅萬象，透過演算法演進，可大量節省營運成本，更進一步讓企業委託雲端服務業者如Google、亞馬遜、微軟的重要性與日俱增，進而推升伺服器、高效能運算等相關商機蓬勃發展。

目前AI多應用在文字、程式編輯與影像辨認，未來將可擴展至影片製作等，且能與不同領域結合，更何況AI輔助軟體編程可節省工程師超過5成的時間，在各產業的應用將呈現百花齊放，而導入AI的同時，所帶動的軟體產業及客製化晶片長期動能不容小覷。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲提醒，AI產業長線發展持續看好，但總體經濟放緩隱憂仍在，加上今年不少大型股股價漲幅大，後續一旦面臨財報保守，可能出現漲多個股股價較大波動疑慮。由於AI仍在長線發展大趨勢軌道上，針對成長型、高波動的AI科技主題型基金，若面臨接下來大波動行情，宜採逢回買進、長線定期定額投資策略。