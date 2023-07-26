特別股雙利多 進場正逢時

美國經濟有韌性，加上聯準會接下來將再升息2碼，美國公債殖利率呈現大幅上行，但6月整體特別股仍受惠利差收斂而上漲。法人表示，聯準會預期再升息，帶動特別股殖利率上揚至多年來高點，加上基本面無虞、價格仍具回升空間，特別股已浮現中長期投資甜蜜點，特別股ETF也出現資金流入趨勢。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析，據7月中的聯邦利率期貨顯示，聯準會下半年升息2碼的機率為20％，逐漸朝點陣圖升息2碼的方向靠近。市場預估，美國10年期公債殖利率可能會因此往4％至4.25％區間移動，反映市場逐漸接受升息兩碼的概率，但特別股指數占比較高的金融業，依然展現穩健的財務體質。

據聯準會6月公布今年銀行壓力測試結果顯示，全數23家受測銀行皆可承受得住嚴重的經濟衰退，在計入高達5,410億美元的預估損失後，這些銀行仍能維持最低資本水準、同時繼續向消費者和企業提供貸款，且這些銀行在測試中的普通股一級資本比例最低仍有10.1％，亦遠高於監管要求的4.5％。

柏瑞投信指出，結果反映美國大型銀行有足夠的資本，抵禦嚴重的經濟衰退，也為這些銀行未來的股票回購和股息計劃鋪平道路，支付特別股股息的能力更應該不是問題。聯準會未來幾個月也將加強對地區性銀行的監管，以避免年初地區銀行危機再現。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調，從利率面來看，通膨逐漸回落將有望進入升息循環的尾聲，然觀察歷年利率走勢，皆主導特別股的資金流向，因利率風險的降溫，讓特別股資金從流出轉為流入，顯示特別股慢慢重回市場的目光，投資價值悄然浮現。

展望後市，邱郁茹認為，聯準會升息步伐有望放緩，利率風險料降溫，且通膨數據優於預期，商品與服務等物價壓力皆獲得舒緩，有望使美債殖利率回落，維穩特別股價格。加上整體銀行業的資本體質表現優異，如此對特別股的主要發行主體的金融業而言，將更加有利。