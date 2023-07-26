電動車基金 馬力十足

全球電動車銷售續熱，市調機構EV-Volumes最新數據，5月全球電動汽車銷量105萬7,509輛、月成長50％，為史上第五度單月銷破百萬輛，累積前五個月總銷量455萬8,183輛、年增近41％，滲透率近14％。投信法人表示，全球棄油轉電趨勢確立，電動車強勢崛起，銷量與滲透率持續提升，趨勢前景看好，有利電動車基金趁勢布局。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，全球電動車銷售量持續成長，連帶相關零組件與建設的發展也隨之可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，整車組裝、修理與技術服務等，亦值得關注。

且隱含著用電需求提升，包括太陽能、風力等多元電力轉型，此外儲能設備與智慧電網的發展同樣方興未艾，既能強化電力供應穩定性，也能減少電力浪費，產業長線趨勢看好，更是投資上不容錯過的重點領域。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌分析，未來全球汽車產業，都將卯足全力發展智慧移動新產業，有助全球生產電動車輛及相關附屬系統、動力裝置、能源儲存系統、潔淨燃料技術及充電基建的公司，股價迎來新成長動能，對於傳統汽車大廠也將積極轉型為電動車品牌繼續搶市，奮力搶占未來車市新版圖。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，中長線在永續環保成為目前產業主流下，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中電動車是最主要的受惠產業。大陸商務部宣布將今年6月至12月展開為期半年的「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，有利新能源車銷售，預期滲透率持續提升，帶動相關供應商營運。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，今年生成式AI問世，龐大的算力需求與AI應用，也推動自駕車技術跨入新里程碑，迎接二次成長階段，由生成式AI激起的火花，快速席捲各行業，特別是軟硬體整合、半導體、雲端、零組件等電動車關鍵產業，將成為最大受惠者。