升息尾聲 墜落天使債搶鏡

美國就業市場目前仍十分強勁，增加經濟軟著陸的可能性，支持薪資持續正成長，通膨持續改善，帶動實質個人可支配所得年增率回升，使得服務消費支出持續成長。投信法人指出，美國升息進入尾聲，且今年底不降息，但實際決策仍會依據經濟與通膨發展而定，提供非投資等級債有利的投資機會，其中墜落天使債勝率將更高。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示，美國貨幣政策仍有雜音、經濟前景未明下，固定收益資產發揮領取利息收入的本質，且去年Fallen Angel（墜落天使）非投資等級債供給年下滑近8成，預期今年新增也將遠低於長期平均，今明兩年到期金額極少，具正面利多。

墜落天使債券指數自2005年成立以來，相較於全球非投資級債指數，其年度違約率明顯較低，使債券回升至票面價格機率大，納入投資組合更增勝率；根據過去十年經驗，每當殖利率高於8％都是相當好的進場時機點，目前美國非投資等級債指數到期殖利率超過8.5％，代表正是布局Fallen Angel債的絕佳時刻

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝認為，現在是投資美國Fallen Angel債券最佳時機，因經濟放緩，債券收益能見度較高，且殖利率來到高點，債券殖利率紛紛回到近十年高點，十年難得一見的好買點再次浮現，且經驗顯示，於暫停升息期間投資非投資等債券的報酬率可期，加上市場不確定性猶存，債券波動度較低，近20年美國非投資等級債券波動度約為S&P 500的一半，相較美股更能穩健參與市場機會。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調，科技企業基本面強勁，預期違約率仍低，收益率和利差更具吸引力。科技產業受惠於前瞻性的科技發展趨勢，具有高成長潛力，同時未來利率調降也有助於緩和企業的償債成本壓力，並引領風險偏好提升，資本利得機會可期。