歷年升息循環 BB級債勝率高

6月聯準會鷹派暫歇，但美國經濟數據好壞參半，預期升息將進入尾聲，一旦釋放暫停升息，有利非投資等級債券的表現。投信法人指出，自1993年以來，美國歷經五次升息循環，升息終止後三個月、六個月、一年、兩年以及三年，BB級債表現皆勝出B級與CCC級，其中升息後持有一年報酬率可達14.1％，進一步搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升，是絕佳的債券配置。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。統計，去年優先擔保債回覆率達77％，大幅高出無擔保債的29％，顯示優先擔保債券防護力遠高於其他的券種，為長期投資的首選理財商品。

現階段經濟衰退及違約風險提高的背景下，建議可增持BB級別公司債，因為從歷史經驗來看，在景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5％，明顯優於B或CCC評級以下的公司債，且正報酬機會高，採取防禦型操作因應市場大幅波動。

李怡慧建議，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，分批布局鎖定未來報酬，配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健企業的優先擔保債。區域上歐洲非投資等級債券不確定性較高，相對看好有機會受惠Fed率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，BB評等為主要配置。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調，今年以來受惠於科技股票上漲及企業基本面穩固，科技非投資等級債券漲幅領先其他信用債券。統計至7月24日止，今年以來美國科技非投資等級債券指數上漲7.1％，優於全球非投資等級債券指數及美國非投資等級債券指數的6.7％，科技債違約率僅1.1％，加上利差較具吸引力，及科技產業受惠於前瞻性的科技發展趨勢，具有高成長潛力。