新興亞股 法人壓寶台股、印度股市

新興市場股市近年漲幅相對美股少，在升息近尾聲後，逾來愈多法人喊進，尤其新興亞股，且法人最看好二地，一是台股，二是印度股市。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，目前相對看好台股及印度股市，台股在超過兩季的庫存調整後，第二季庫存調整趨緩，面板及記憶體需求開始回溫，加上ChatGPT也帶動算力投資跳升，因此第二季可能是產業基本面的空窗期，對台股後市不看淡，可利用短線的震盪格局逢低分批布局。

國泰投顧表示，亞洲不含日本地區今年受到大陸的拖累，表現不如其他成熟國家，截至7月21日止，MSCI亞洲不含日本指數年初至今上漲16.64％。其中表現最亮眼的國家是台灣及韓國，台灣加權股價指數及韓國綜合股價指數年初至今上漲20.46％及17.55％，最大助力是AI潮流供應鏈受關注，台韓半導體供應鏈因運算能力的需求提高而受惠。

印度指數自今年最低點至今已上漲近15％，有三大關鍵因素推動。國泰投顧分析，一是今年以來科技大廠及跨國企業紛紛加碼投資印度。如亞馬遜、蘋果等，看準印度擁有龐大消費市場，及中美關係迅速惡化後，不能過度依賴大陸，因而加碼投資印度。

二是人口紅利推動，印度經濟正處於高成長，龐大的內需消費市場讓印度無懼全球景氣逆風，根據世界銀行預估，印度2023年及2024年經濟成長將分別達6.3％及6.4％，成為全球經濟成長最快的國家。

三是國際資金淨流入，因前兩項關鍵因素，全球投資人意識到印度是具投資潛力的市場，年初至今FII資金淨流入印度已超過百億美元，甚至6月單月淨流入達67億美元，創下2020年12月以來新高，就是這三項關鍵因素，將持續推動印度股市走高。