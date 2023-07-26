本益比低+企業成長俏 日股逢回可布局

日本股市從7月初開始盤整，市場關注日本央行最新的貨幣政策，與日美經濟基本面狀況，隨財報陸續開出，日本市場未來走勢備受關注。法人認為，相較歐股和美股，日股本益比仍低，企業成長動能強，即使近期日股漲勢不如之前猛，回檔仍可加碼。

國際投行包含UBS和Morgan Stanley分別認為，日本央行7月利率決議調整殖利率區間到正負75基點和100個基點，但預期今年不會升息，升息的時間會等待明年春季薪資談判後，確認通膨的成長是穩定的，明年下半年才有可能上調基準利率。通常上調利率區間會帶動殖利率的上行和匯率的升值，進而帶來股市回調，但國際投行卻認為這樣的回調，反而是逢低布局的好機會。

法人表示，相較於歐股及美股，目前日股每股盈餘還持續上修趨勢，主要因日本製造業與非製造業的景氣都正在好轉，其中日本大型製造業企業景氣指數，在七個季度的下行後已有所改善，且企業資本支出計畫還在上升，企業對日圓的假設也是相對保守（對美元約132.4日圓），財務面也留有一定的匯率緩衝，整體企業狀況都有利於吸引長線資金投資。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，日本企業獲利已明顯轉佳，整體日股的本益比仍還在15年均值附近，約14倍至15倍，日股是否有續航力道，就看企業營運成績單是否可續推升股價走高。另上半年投資比較集中在少數個股，下半年是否輪動到其他族群，就財報來看，多數都比預期為佳，因此就價值面來看，日股在今年仍有投資機會。

TAROBO大拇哥投顧認為，日本股市是近幾年備受關注的市場，隨企業經歷長期的轉型與改革，加上海內外經濟體的溫和復甦，目前日本企業的基本面已經具備一定的成長性，可逢低進場布局，但仍需留意匯率波動風險。