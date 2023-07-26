平衡型基金穩核心 輪動行情不漏接

國際貨幣基金會（IMF）發布最新預測，上調今年全球經濟成長預估至3％，但也警告核心通膨下降速度緩慢，今年可能仍高達6％，因此主要央行貨幣政策恐仍須維持緊縮。專家提醒，即便升息尾聲，利率仍將維持高檔一段時間，今年來股市強漲推高評價面，投資人宜居高思危，均衡布局的平衡型基金有利穩固資產核心，也能掌握市場輪動行情。

財富管理業者表示，根據大型外資銀行統計，上周資金流出美股達70億美元，創2020年11月來單周最大，其中流出科技與通訊類股的規模則創下紀錄來最高，資金轉向流入銀行、醫療與公用事業等上半年表現落後的類股，顯見在緊縮貨幣政策環境下市場資金相當敏感，投資人跟不上快速變動的市場節奏，容易追高殺低。

根據理柏數據統計，截至6月底，美國股票型基金近三年年化波動風險有19.5％，科技型更高達24.5％，美國平衡型基金平均僅有12.3％，為科技型基金的一半，三檔美國平衡型基金中，近三年夏普值以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的0.47最高、報酬率高達逾22％、且波動風險最低。

財富管理業者分析，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金投資布局多元分散，前三大股權部位的產業配置即涵蓋了價值型的金融、成長型的科技與防禦型的醫療，也配置約6成左右的債券部位，增加基金的收益與面對市場下檔時的防禦能力，可說是成長性、收益性與防禦性面面俱到。

專家指出，收益性的好處在於可以利用每月配息金額搭配定期定額投資策略，讓錢滾錢，也有利於分散進場點的風險，例如不少投資人想參與AI趨勢商機但又擔心短線過熱，就可以利用配息穩健的平衡型基金作為核心母基金，以配息金額定期定額投資於科技基金，更穩健的掌握市場趨勢與輪動契機。