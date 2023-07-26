3大資產靈活配置 跟漲抗跌

面對通膨、升息威脅及全球景氣逆風，法人建議，在充滿不確定性與經濟放緩的下半年，多元布局可轉債、投資等級債、股票，可不必押漲跌，同時掌握股債成長轉機。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇表示，經驗顯示，可轉債在面臨金融風暴或經濟景氣逆風時，恢復力相對快，因為具有轉換成股票的權利，當股價越高時，可轉債價格將隨股價上揚，股價下跌時，可轉債因具債券價格下限保護，相對抗跌。就2008年金融海嘯期間，股票指數報酬恢復期長達30個月，但可轉債指數報酬僅需14個月、2020年疫情股票指數報酬恢復期6個月，可轉債僅3個月就翻正，且自2003年以來至今年5月，可轉債指數從未出現連續兩年下跌。

楊士醇指出，以成長轉機多重資產策略，三大資產靈活配置，在可轉債、債券、股票的配置分別為五比三比二，能依市況隨機應變，長期經得起考驗，統計2012年1月至去年底，成長轉機多重資產策略年化報酬率高達12.66％，遠高於全球投等債的1.88％、全球非投等債的6.21％，僅次於全球股市的13.2％，年化波動度為9.34％，遠低於全球股市的14％。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，投資級債基本面目前穩健、企業債信評級展望佳、淨升評的金額為正，年初以來也持續獲得資金淨流入；非投資級債雖負債比略升，但仍在次貸風暴以來相對低位，覆蓋比在歷史高位，企業財務基本面仍屬穩健，其中以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。券種挑選考量今明兩年經濟恐重回低度成長，信用債收益仍較佳，建議可聚焦較高品質的信用債。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，固定收益市場展現10年來未見的收益機會，最看好投資級債，隨升息近尾聲，可略拉長持債存續期間，預期美國經濟將僅短暫的經歷輕微衰退，美國非投資級債違約率雖然可能提高，但高殖利率預期將可彌補潛在違約損失，藉由精選持債，仍能找到不錯的機會。