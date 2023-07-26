日圓計價基金 投信搶發

旅日潮加上看好美升息近尾聲、日圓有望升值，帶動國人今年以來換日圓需求大增，除旅遊需求，銀行通路紛向投信開出日圓投資需求，兆豐投信5月開第一槍發行日圓級別基金、柏瑞投信6月也將多重資產基金加掛日圓級別，短短一、二個月就衝10億元，刺激更多投信跟進。

據了解，多家投信紛紛研究跟進發行日圓級別基金，投資有潛力的新興市場，讓收益至少有3％以上，活化投資人的日幣資產。期讓投資人有利可圖，對銀行來說也可創造手續費收益。根據基金資訊觀測站顯示，從去年12月底到今年6月底，國內架上的「日幣計價級別」選擇不多，原只有31檔境外基金，幾乎只能買日本股票型基金，使得風險太過集中，境內投信發行的日圓計價基金僅二檔，即兆豐日本優勢多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金。

就境外日圓基金來看，上半年檔數沒有增加，但國內投資人持有的金額有增加，從去年底的新台幣143億元增加到159億元、新增16億元，境內日圓計價基金規模也新增10億元。

就投資標的來看，境外日圓基金雖有31檔，但其中有30檔都是股票型基金，且都是投資日本單一國家，僅一檔是投資全球的固定收益型基金。顯示要選擇日圓計價的境外基金，幾乎只能投資日股，風險過度集中，投信發行的境內日圓基金因投資多重資產，可降低投資組合的風險。

柏瑞投信表示，下半年預期日本央行政策接近轉向，美國升息近尾聲，日圓升值可能性較高，透過均衡的比例配置分散風險，新增日圓級別，提供滿手日圓的投資人多元需求。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出，發行國內首檔日圓幣計價基金，主要因應多元外幣的資金彈性運用需求，共募得33億元，其中日圓級別比重約30％、約新台幣11億元。