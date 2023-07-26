00878該高割離席了嗎？專家建議這麼做

台股ETF人氣旺翻天，受益人數破百萬的國泰永續高股息ETF (00878)，今（26）日盤中續以22.27元創高，隨股價規模持續創高，網友也對高息ETF應該「續抱或出清」掀論戰。法人建議，第3季電子股旺季來臨，有助台股下半年走勢，加上00878將於8月中旬除息，投資人或可考慮部分調節，搭配部分轉為定期定額，小額投入仍可兼顧下一波行情。

00878日前才在5/17除息，僅花3天內就在5/19盤中填息完畢，由於主要追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，近月受惠AI股領漲大幅推升股價走勢。國泰永續高股息基金經理人游日傑指出，雖上周台積電法說失靈，引發台股動盪，但台積對AI前景正面，預期盤面焦點仍以AI相關族群為主。

加上研調機構Trendforce預估，今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%，00878成分股中包括多檔AI伺服器概念股，如緯創、廣達、光寶科、英業達等，AI需求爆發，隨著明年景氣可望好轉，相關概念股表現有機會續強。

以00878定期定額報酬率表現觀察，假設自2020年7月成立以來月投5,000元，至今年6月底，投報率高達23.74%，就算今年起才開始定期定額，6個月來的投報率亦有14.42%，難怪許多人直呼「捨不得分手」。

法人建議，ETF訴求價格便宜，也因每次投入金額不高，投資首重耐心與紀律，長期下來才能逐步累積，若因近期高息ETF股價創高而想獲利了結，建議可考慮調整資金配置，如手上有50張，可用一半或30張左右來做調節，領息後將部分資金轉為定期定額，同樣享有複利效果，降低風險之餘，也不會錯過未來行情。

群益台灣半導體收益ETF（00927）經理人謝明志則認為，台灣多數半導體股都配高額股息，以去年企業現金股利率前百強企業來說，半導體就占了16家，投資人若想兼顧產業投資與存股領息的需求，也可考慮半導體相關的ETF，透過篩選獲利能力與股息潛力俱佳的半導體公司，達到息利雙收的投資效益。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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