搭上AI話題 生技基金有潛利

AI是全球最強投資話題，科技股成資金焦點，但投信法人表示，醫療生化也是AI發展重點受惠產業，更是科技大廠積極合作的對象，輝達跨足投資5,000萬美元在生技公司Recursion旗下AI藥物探索模型發展，且有望於年底前推出藥物探索生成式AI雲端服務「BioNeMo」，提供生物科技用戶，有助醫療產業未來在醫療生化股的發展，可望挹注醫療生技基金更多元投資素材。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，目前醫療公司的股價並未充分反映AI應用的價值，主要受限於市場對AI應用的了解還不夠深入，導致S&P500醫療產業指數相對於S&P500大盤的本益比，現階段處於5％的折價水準。AI在醫療產業的應用，最顯而易見的是推動產業進步，包括透過AI協助縮小有效新藥標的範圍，精確找出較可能成功標的，協助實驗室人工操作程序，加速研發流程，及協助挑選合適的臨床受試者。

江宜虔認為，隨今年總體經濟風險因素降低，將有利於資金回流至具高度創新題材且股價偏低的生技產業類股，加上市場高度敏感環境，有助醫療產業在面對不確定的經濟環境中，展現追漲抗跌的能力。建議在目前折價階段，增持醫療產業投資比重，以參與醫療生化類股未來的獲利空間。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，近期生技醫療產業利多頻傳，新藥研發方面，FDA於7月初通過阿茲海默症新藥藥證，市場預估此款藥物每年全球銷售規模將超過百億美元，有助帶動相關藥廠之獲利表現。此外，減肥藥物銷售暢旺，市場規模超過千億美元，及隨著疫情落幕，手術醫療需求旺，醫材族群成長明確。