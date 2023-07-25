日央行續寬鬆 助攻日股向上

日本個人消費正在加速，推動日本在經歷長期通縮後，通膨達多年來高點，且通膨情況逐步顯現，越來越多投資人關心日本央行超寬鬆貨幣政策變動的可能性。投信認為，目前日央行大方向仍是非常寬鬆，且還會維持一段時間，加上美國緊縮貨幣政策已來到末段，將對日圓匯率產生相對穩定的影響，外國股票投資者仍可受惠日圓續弱助日股上攻。

景順日本股票團隊總監佐藤靖子表示，日本5月通膨率年增3.2％，仍高於市場預期的3.1％，主要是食品的價格推高物價，日本政府目前採取補貼電價，造成能源價格下跌。長期角度來看，考慮到近期原油價格下跌等因素，未來不太可能有非常大的通膨壓力，另一方面服務業價格在疫情後因市場重新開放出現微幅上漲，但上漲幅度以5月來說，只有1.7％。

佐藤靖子指出，未來仍要密切觀察薪資及服務價格的走勢，如果薪資跟服務價格真正上漲，便能實現日本央行所期待的通膨目標，不過可能是明年之後的事，通膨展望仍相對受到控制，貨幣政策可能不會即刻轉向。美國貨幣政策慢慢回穩，及日本仍維持寬鬆，兩國央行彼此間利差不會有太大變動，匯率不會像去年一樣出現大幅性波動，且日圓貶值對於日本股市並非壞事，日圓走弱使企業獲利及經濟成長有機會加速，外國股票投資者仍可受惠於日圓的持續疲弱。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊分析，日本第二季大型非製造業數據持續上漲至23％，已連續五個季度都呈現成長，並來到2019年6月以來新高，同時大型製造商信心指數也已恢復，反映晶片問題逐漸化解、價格成功轉嫁減輕企業壓力。隨跨產業的景氣回溫氣氛濃厚，整體經濟將重回軌道，日股上漲動能僅剛剛開始，現在開始定期定額布局日股基金，能降低單一時點風險外，更能掌握日本新啟動的黃金十年。

瀚亞團隊預期，明年日本企業獲利能力更優於今年，公司治理持續改善、企業財務重整也將持續獲得東京證券交易所支持，為日股獲利及續漲力道注入一劑強心持久劑。