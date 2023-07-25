股債買點現 入手組合基金

今年股債市擺脫低迷情緒，全球資金開始同步流入，先前出現罕見齊跌後，投資價值隨著聯準會升息進入尾聲，及景氣可能只會微幅走弱，股債投資機會浮現，可採取定期定額布局組合型基金，一次參與股債後市行情。

瀚亞股債入息組合基金經理人鄭夙希表示，由於經濟環境仍具韌性，聯準會鷹派升息的風險猶存，多空因素交錯之下，預料美國10年期公債殖利率仍處高檔震盪，信貸緊縮環境可能會使投資等級債、非投資等級債及新興美元債等信用債的利差維持較高水平。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔指出，投資級公司債持續吸引資金淨流入，顯示市場預期美國聯準會升息已進入尾聲，資金開始陸續卡位，預期在利率時程更加明確後，可望吸引更多資金流入；根據歷史經驗，在升息尾聲開始布局投資等級債，短期可搶息收、長期則有很大機會可賺價差，建議投資人可逐步布局優質公司債基金或股債組合的基金商品。

日盛目標收益組合基金研究團隊認為，目前市場樂觀看待景氣觸底回升，美國經濟朝向軟著陸、歐元區面臨逆風，英國持續不冷不熱、日本則呈現難得一見的增長，利率政策下行仍為市場主流看法，人工智能則引領股市多頭。在投資價值有望逐步浮現下，建議可透過組合平衡型基金，藉由配置實現多元化抗震布局策略。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳強調，現階段正值美股財報季，美國上半年經濟維持強韌和市場預期保守下，預料財報對金融市場將有正面影響，但需留意企業釋出的營運展望。