三大產業 下一波AI寵兒

AI投資熱潮後浪追前浪，投信法人指出，從過往創新科技推出後的產業關聯度觀察，AI帶來的股價受惠紅利，將由半導體股再擴及數位基建相關產業鏈，其中以上半年股價表現較落後的公有雲產業、AI巨型資料庫建置、上雲後的資安需求等相關產業，成為布局重心，預期將是AI熱潮延續中下一波股價紅利受惠標的。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，上半年公有雲相關標的股價的表現較為溫和落後，但隨企業大力投入AI相關資本投資，提升資料儲存量、採取新的算力、算法，與對資訊安全的要求提升等，都帶動AI基礎設施的大量投入與更新升級等；公有雲是企業建置AI平台採用的優先選擇，後續將帶動相關產業成長動能。

李坤憲說明，市場看好AI產業下波的投資重點在公有雲布建領域，企業在資料庫、資安的投資，也會跟隨AI的運用規模擴大而增加。但即使AI產業長線發展持續看好，總體經濟放緩隱憂仍在，加上今年不少大型股股價漲幅大，後續一旦面臨財報保守，可能出現漲多個股股價較大波動疑慮，由於AI仍在長線發展大趨勢軌道上，針對成長型、高波動的AI科技主題型基金，若面臨接下來大波動行情，宜採逢回買進、長線定期定額投資策略，把握AI股價紅利趨勢財。

台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，ChatGPT造浪，技術革新帶動AI市場需求大增，估計未來12年，AI帶動GPU需求增加100億美元至150億美元，晶片商與晶片設計受益。數據中心要能像一台電腦一樣運作，內部GPU要能相互溝通，需先進交換器、路由器和專用晶片、通訊晶片，使得網路設備商受益。去年AI伺服器占整體伺服器約1％至3％，依據TrendForce預估，今年將年增38.22％，價格為一般伺服器的3倍到10倍，未來五年數據中心伺服器的資本支出佔比將從約20％增加到45％。

沈建宏強調，長線來看，AI伺服器8成在台灣製造，台股將是AI趨勢下最佳受惠者，台股科技基金長線多頭行情可期，建議利用短線大幅回檔格局逢低布局，可採單筆分批投資台股科技基金，或定期定額，掌握長多行情。