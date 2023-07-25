雙面穩健 東協基金不看淡

近期東協股市漲跌互見，越南最強，泰國落後，其他菲律賓、新加坡、印尼小漲。投信法人表示，雖然東協市場仍持續受國際股市動向與些許不確定性干擾，但隨通膨趨緩，央行升息循環已接近尾聲，經濟增長前景仍穩健，且企業獲利明年可望有明顯增長，後市表現仍不看淡，建議透過東協相關基金參與布局。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協國家經濟成長狀況仍屬穩健，也有助企業獲利維持於成長軌道，在歷經中美貿易戰後，國際大廠紛紛開始分散生產基地，東協國家亦從中受惠，有助其中長期經濟成長延續。東協擁有超過6.5億人口，多數國家人口結構年輕，未來人口仍預估將穩定成長，有助創造龐大的內需市場，在消費力道有撐下，實體經濟發展亦有所助益。

基本面與獲利面持穩向好，中長期看好東協股市，產業包括金融、資訊科技、消費、公用事業、房地產等可持續關注。高浩偉強調，個別市場方面，新加坡出口表現持續疲弱 不過就出口年增率走勢圖來看，目前已在歷史低位水準，後續若美國經濟軟著陸、大陸政府出台經濟刺激政策，有望使得全球景氣觸底，屆時新加坡出口也將同步受惠。

印尼CPI進一步下滑，並回到其央行的目標區間，市場預估今年剩下的時間內，都將保持現在的利率水準，首次降息可能會發生在明年第一季；越南雖然經濟數據受到全球景氣放緩而表現疲軟，但中長期經濟增速仍預估維持高速發展的水準，加上評價面仍低於歷史平均，後續表現仍可留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越南國會通過自7月1日起至年底調降增值稅（VAT）法案，自現行的10％降至8％，預計增值稅調會支撐經濟增長，對GDP成長有正面貢獻，同步也會降低物價水準，通膨穩定在合理的範圍。