雙引擎 新興股市潛力大

新興市場的通膨率已降溫至足以讓新興市場反手採取降息的可能，法人認為，新興市場總體經濟和政策前景可能被市場低估，新興市場資產比已開發市場資產更具有潛在投資機會。

貝萊德表示，已開發市場央行逐漸放緩先前快速升息的步調，這項轉變有利新興市場表現，隨著一些新興市場準備降低政策利率，新興市場未來的刺激政策更值得投資人期待。隨著大陸推出相關刺激政策和新興市場經濟成長前景改善，新興市場相對已開發市場更具潛在投資機會，評價也更具吸引力。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，目前市場普遍共識為聯準會可能再升息一次至二次後即停止升息，屆時美元將轉弱，有利於風險性資產如股票型基金。預料資金可能轉向體質相對健康的新興亞洲市場，如台灣、大陸、印度等地區，代表新興亞洲股票基金後市行情看好，建議可優先布局，以掌握未來的多頭行情。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍強調，現階段亞股整體評價面仍偏低，技術面已築底，在通膨趨緩下，亞洲央行升息循環也接近尾聲，亞洲經濟可望於第三季開始加速增長，伴隨著經濟修復的支撐，市場也預期亞洲企業獲利亦可望在明年有大幅增長，對未來股價走勢將具有支撐效果。但操作上仍需持續關注央行政策轉向及固定資本投資熱度，產業建議可持續留意科技、工業、內需等類股表現。

瀚亞投資（新加坡）分析，近期受惠於科技業樂觀前景、資金回流亞洲，亞股近期表現相對強勁，穩坐全球投資熱區，且經濟預期可望由去年的3.8％上升至今年的4.6％，整體受惠穩健的總體經濟基本面以及中期企業營收的驅動動能，包括供應鏈重組、實體經濟的資本支出回升、減碳及基礎建設的支出增加等，都將有利於亞洲市場。