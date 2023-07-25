選股不選市 大中華基金帶勁

今年來陸港股受經濟數據疲弱拖累，主要指數近一個月或今年來多負報酬，但大中華基金透過經理人選股不選市，績效表現相對亮眼，多檔基金同期間仍繳出正報酬。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，由於青年失業率惡化、房地產銷售投資再度降溫、進出口下滑幅度擴大，使近期大陸官方公布的經濟數據仍較為疲弱，後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況，預期在總體經濟調整期間，陸港股市將較為震盪，資金將分散配置於台股、美國科技類股，以提高投資效益。

台新MSCI中國基金經理人王嘉豪指出，可挑選追蹤MSCI中國指數的ETF，因為MSCI中國指數是由明晟（MSCI）編制的標準指數，為外資投資配置全大陸市場的標竿，藉此完整參與大陸市場的成長與變化，看好非核心消費、通訊服務及金融保險等產業。

先機中國基金投資組合經理車強認為，政府高層官員繼續大力支持以消費帶動的復甦，大陸快速成長的中產階級將成為未來經濟發展的引擎，為刺激增長貨幣政策需保持寬鬆。儘管存在諸多挑戰，大陸仍然是唯一將在沒有通貨膨脹的情況下，仍持續實現經濟成長的非同步、反週期主要經濟體，加上企業盈利表現有望改善及市場對於企業的合理估值，都為繼續投資提供有利理由。

日盛中國戰略A股基金研究團隊強調，大陸穩增長政策逐步發力、經濟持續復甦，第二季以來很多行業的景氣度獲得明顯好轉。隨著越多上市公司披露年中報業績，市場資金目光重歸業績主線。7月下半月進入關鍵的政策驗證期，主要觀察點在產業政策，當前位置市場機會大於風險。

兆豐中國A股研究團隊預期，整體大陸股票相對比較便宜，經濟系統性的好轉及激勵措施政策計劃，未來成長性值得期待，建議偏好A股市場長線投資，可採分批或定期定額進場配置。