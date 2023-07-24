升息近尾聲 金價後市看漲

美國通膨數據優於預期，市場推估升息將接近尾聲，激勵黃金價格創二個月新高。法人表示，金價後市雖看漲，但若降息延後恐將使金價盤整期拉長。

元大S&P黃金ETF研究團隊指出，雖然部分聯準會官員仍認為通膨問題尚未解決，但市場多數認為7月為最後一次升息1碼，點陣圖顯示明後年進入降息循環，統計自2001年至2020年的降息循環，啟動降息後六個月，標普高盛黃金ER指數平均上漲15.17％，表現亮眼。但經濟數據持續保持穩健，市場對啟動降息時間的預期逐漸向後調整，由今年第四季遞延至明年3月或5月，降息時間延後恐將使金價盤整期拉長。

富蘭克林證券投顧認為，通膨持續降溫支持升息近尾聲期待，近周美元攜美債殖利率大幅滑落，激勵金價創4月表現佳，但密大七月最新調查顯示消費者對1年與5年通膨預期略有回升，又使殖利率略有彈升，也顯見市場對通膨與升息前景仍存疑慮。預期隨時間經過，在貨幣政策轉向預期下，加上中印等國的實體黃金需求回溫、主要央行持續提高黃金儲備、黃金ETF持倉量回升等因素，預計對金價有撐。

新加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟強調，全球經濟前景不確定性較高時，黃金能發揮降低資產波動的功效。以2008年全球金融危機後為例，金價於2009年上漲了24％並在2011年繼續攀升。目前推動金價上漲的催化劑來自於全球央行的大舉購買黃金，統計今年第一季，新加坡、大陸和土耳其央行是最大的黃金買家，各國央行在2022年的黃金持有量上增加了超過1,130噸黃金，價值約為700億美元，創下了1950年以來的採購紀錄。

但金價還是有可能面臨利率上升和美元走強帶來的風險，若今年下半年通膨持續，聯準會可能會選擇繼續升息，導致美元走強，根據歷史經驗，美元走強往往會導致金價走弱。