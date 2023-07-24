長照醫療REITs 市場領頭羊

第二季開始長照醫療REITs股價，反映基本面復甦及長期供不應求，今年以來至7月18日，長照REITs指數與整體北美REITs指數分別上漲9.1％與2.3％，長照REITs再成市場領頭羊，根據NIC MAP資料統計，第二季整體高齡住房入住率較第一季再提升至83.7％，自前年第二季後持續復甦，高齡住房入住率持續暢旺，相關REITs市場可望迎來回升契機。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，截至今年第二季高齡住房相對第一季，在需求端數據包括入住率、與租金成長率皆持續攀升；相對，反映供給端的數據如庫存年成長率、營建相對庫存比率與開工相對庫存比率等數據多走降，整體顯示高齡住房基本面有撐。上半年房地產業持續復甦，一系列房地產相關數據表現均佳，顯示REITs行業擺脫去年壓力、基本面有撐，地產股、北美REITs指數6月皆強勁反彈，且所有子板塊單月均呈正報酬。

日盛團隊分析，近期醫療保健REITs龍頭企業都展現了強勁的展望，甚至更有企業再次提高財測，高齡住宅開工量減少為價格帶來了支撐，尤其疫情期間興建停滯後，在需求改善期間又遭遇上升的建築和融資成本而持續停建，使高齡住宅進入長期上升週期中，預估相關REITs利潤率，將攀升至超過疫情前的水準。建議分批布局，掌握下半年反彈行情。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，隨美國長天期公債殖利率從高點步入區間整理，加上REITs的抗通膨特性，相對收益優勢再現。全球經濟持續溫和擴張，基礎設施、資料中心、雲端運算等趨勢性發展鮮明，也為REITs帶來強大的成長商機，預期未來表現持續正向。

張書廷強調，根據統計，全球REITs股利率達4.17％，明顯優於全球股市的2.21％與S&P500指數的1.59％，雖然近期REITs表現短暫落後大盤，不過從股利率與評價面來看，包括零售、醫療保健等REITs後市表現，值得期待。