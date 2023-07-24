高通膨時代 REITs有錢景

近期美國10年期公債殖利率上下起伏，導致REITs走勢震盪加大。投信法人指出，從財報與企業訊息觀察，REITs租金普遍沒有大幅衰退跡象，獲利仍穩定，REITs的成長潛力與業績表現將在利率負面影響正常化後，將重新反映在股價上，高通膨時代下的表現可以期待。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，REITs選股焦點著重資產品質優良且展望穩健標的，並視旗下物業收租狀況及產業前景調整比重。區域與國家配置上偏重美國，產業以業績穩健且前景明確的特殊及工業為主，並搭配景氣連動性較高的零售及旅館，以掌握輪動漲升行情。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊認為，日本是亞洲第一大的REITs市場，持有的物業多集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會區大樓等，以商用建築為主，有利避開老舊公寓受到少子化造成的空屋率問題；現階段日圓貶值、日本利率低、市場流動性充足，加上日本的國際地理位置優異，有助日本經貿環境穩健。

駿利亨德森遠見基金全球地產股票基金經理人高博深（Tim Gibson）分析，根據統計，1995年以來美國四度停止升息，之後不論是3個月、6個月或12個月，全球REITs指數僅在2018年漲幅落後MSCI世界指數，其餘三次均呈現領先，其中停止升息後三個月上漲10.9％，一年後漲幅更高達24.3％，表現明顯超越大盤。

大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳強調，觀察2010年以來，美國10年期公債與星REITs的走勢，明顯發現大多為負相關，隨聯準會利率即將見頂，星REITs接下來一年可望進入爆發性成長，後市可期。此時正是REITs這類多元資產發揮優勢的時機，從長期表現來看，REITs與股債相關性低的特性，仍有利進場作為資產配置的一部份。