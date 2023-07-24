外資追捧 印度股市登峰

印度股市重獲外資青睞，指數突破歷史新高站上66,000點，強勁的經濟成長動能吸引外資，3月以來FPI（外國資產組合淨投資）不斷增加，且因長期經濟動能對股市帶來信心，中長期向上格局不變，有利定期定額搭配逢低加碼布局印度基金，迎接經濟起飛的黃金十年。

根據瀚亞投資印度溫度計最新指標，6月維持向上動能至109.4的股債均衡配置區，意味股債均具有投資價值。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，外資第二季大幅度流入印度，促使股市擺脫低氣壓，重拾上漲動能，各大產業全面性上漲，中大型公司市值位於2年至3年來的高峰。

高盛預估，今年印度經濟成長率將從6％上升至6.4％，為少數調高的市場，高成長動能將延續，預估明年也將達6.3％。

林庭樟指出，印度是當前亞太地區經濟成長動能最強勁國家，但股市已攀新高，短期挑戰主要來自絕對與相對較高的評價與溢價，及下半年留意各項主要風險，包括季風降雨量情況、明年度國會大選、升息及資金流的干擾，雖然依照歷史經驗來看，應該都不足以影響股市走勢及動能，但目前指數處較高的位置，難免會出現一些波動。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，受惠景氣維持強勁、央行暫停升息，市場投資信心恢復，印度股市連獲市場買超青睞，近期屢創歷史新高。後續總經及企業基本面保持強勁，製造業PMI持續保持在擴張水準之上，企業獲利在今明兩年料仍維持16％～18％，整體穩健向好，吸引外資回補。

林光佑強調，受惠財政收入提高，及外資FDI持續投資印度，目前不論政府或私人投資需求正處高速成長期，有利促發經濟發展的正向循環，股市前景值得期待。產業佈局關注工業設備、國防、鐵路、消費等。