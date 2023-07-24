Altasia崛起 越股露鋒芒

今年初英國經濟學人將包括台灣在內的14個國家／地區共同構成Altasia（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈），未來數年可望逐步取代大陸，成為全球生產活動重心，其中以越南股市最深具中長期投資機會。

日盛越南機會基金研究團隊指出，對於全球的製造業，很重要的就是要在大陸以外的亞洲其他地方，尋找新的生產基地，2018年中美貿易戰、科技戰，加上去年疫情大陸清零政策，使製造業加速向外轉移，越南成為國際電子大廠生產重心轉出大陸的最大受惠國，全年外資直接投資（FDI）達220億美元，預估今年仍有近70％的成長空間。

越南是全球率先啟動降息的國家，央行引導利率下調，為市場注入資金動能，顯示出政府全力衝刺經濟的決心。在越南股市橫向整理之際，也正是投資人分批布局累積中長期多頭實力的機會，建議可透過定期定額布局越南股票型基金，掌握投資契機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南國會通過自7月1日起至年底調降增值稅（VAT）法案，自現行的10％降至8％，預計增值稅調會支撐經濟增長，對GDP成長有正面貢獻，同步也會降低物價水準，通膨穩定在合理的範圍。

由於政策力道加大，市場預期7月有機會再降50個基本點，投資人信心逐步轉強，且預期下半年的經濟提速，拉動市場上漲，接下來需觀察信貸增長是否提速、需求是否歸隊等。

富邦越南ETF理人楊貽甯認為，根據HSC預測，胡志明交易所2024財年越企EPS將成長19.9％，歷史經驗顯示，上市公司淨利潤年比逾10％（15年均值）年份，當年度VN-Index股價多呈正報酬。預估2024財年越股Forward本益比僅10.4倍，相較其他區域國家低19％，投資價值已逐漸浮現。考量越企獲利展望下半年高於上半年，且越股評價相對便宜下，逢拉回皆是布局好時機。