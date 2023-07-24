降息聲響 新興債後市漲升可期

大陸開啟降息第一槍，6月人行意外調降7天逆回購利率，這是近十個月來首次降息，JPM預期下半年仍有機會再降息，且美國聯準會（Fed）暫停升息、拉美地區通膨大降，下半年預期巴西、哥倫比亞、智利、祕魯均將啟動降息。投信法人認為，新興市場提前進入降息寬鬆政策，將激勵新興市場債後市漲升行情，目前正是逢低布局佳機。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，投資機構AXA預期Fed明年底會降息到3.75％，一旦美國暫停升息甚至降息，皆有利債市多頭。新興市場企業的財務營運持續保守，整體淨槓桿率降至1.1倍，續創近年新低，其中拉美企業的淨槓桿率降至1.5倍，更是從2020年的2.5倍明顯改善，更能應對高利率環境，整體新興企業短債覆蓋率也維持在1.3倍的安全穩健水平，也是近年高位。

尹晟龢指出，新興市場企業基本面處於近十年多來最強勁的水平，且近幾年保守穩健的營運，專注於負債管理與改善資產負債表，將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。在一年多低迷的債務發行量下，近期融資需求開始上升，若未來金融條件緊縮，將會使融資風險上升。因此，偏好高信用品質與高流動性標的，操作上看好新興企業債中受惠大陸經濟重啟相關領域如大陸科技業、澳門及香港等，但大陸房地產銷售復甦不均衡仍維持減持建議。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析，新興市場企業多為當地大型重要龍頭企業，國內融資管道暢通，政府支持意願亦高，故當市場出現溫和衰退時，影響皆可控，以至於新興市場與美國市場企業違約率的變化相關性不高，然若出現重大金融事件或嚴重衰退時則難倖免。

葉啟芳預期，後續經濟展望雖待觀察，但應為軟著陸，對於新興市場企業影響有限，信用指標料仍可維持在相對較佳水準，支持其信用利差進一步收斂，表現仍不看淡。