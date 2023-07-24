資金分歧 非投資級債受寵

美國消費信心與市場對通膨短期內預期升高、加上就業數據仍強勁，美國10年期公債殖利率單周內一度走升，債券資產漲跌互見、資金流向分歧。據美銀統計顯示，過去一周投資級債資金呈現淨流出，非投資級與新興市場債則迎來資金淨流入，其中非投資級債為主要債市中動能較強者、已兩周資金淨流入。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，金融市場波動度降低有利新興債利差收斂，新興市場國家貨幣政策近來可望到頂或轉向，也使新興市場債市近來續有資金淨流入。信用債部分，投資級債的基本面目前穩健、企業債信評級展望佳、淨升評的金額為正，年初以來也持續獲得資金淨流入；非投資級債則是雖負債比略升但仍在次貸風暴以來相對低位、覆蓋比也在歷史高位，企業財務基本面仍屬穩健，但以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。

經濟有衰退放緩擔憂，及央行雖可能維持高利率，但後續升息空間有限，債券投資吸引力增加，可伺機進場增加持債部位，建議可聚焦較高品質的信用債，一方面以較佳的評級抵禦景氣衰退疑慮風險，一方面也可以較佳的收益率來累積報酬。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國企業債殖利率大幅攀高至逾15年高位，投資級債與非投資級債分別有5％～6％與9％左右的殖利率水準，美國經濟與企業的韌性，也大幅降低企業違約與利差擴大的潛在損失，現今投資人不需要藉由承擔高風險便可享受具吸引力的殖利率收益。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，考量未來通膨下滑可能較為遲緩，預期殖利率恐還有上升空間，高波動仍是市場主要的風險，且景氣趨緩環境，建議側重具高品質且短存續期間的企業債，搭配非投資級債以增加收益空間。但銀行緊縮信貸時，高槓桿及營運模式較脆弱的發行公司，所受衝擊較重，需嚴選標的。