商機大 ESG股有望急起直追

投資人期待ESG投資可以帶來更高的報酬率。依照過去歷史數據作比較，納入ESG因子篩選標的，永續指數表現的確相對突出，且時間拉長愈明顯。

永豐台灣ESG ETF經理人張怡琳表示，在指數篩選條件中納入ESG概念，對股票指數報酬率的確有相對助益。回測過去五年，以台灣50指數與加入ESG篩選因子的台灣永續指數比較，同期間台灣永續指數累積總報酬相對優於台灣50指數，截至7月18日的近一年來，台灣永續指數23.41％優於台灣50指數的22.01％；近三年台灣永續指數64％，足足多台灣50指數5.52個百分點；且時間拉長更顯著，近五年更多出18.62個百分點。顯示排除或降低ESG評分低的企業權重後，指數表現相對突出。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，全球多國政府訂定2050年淨零碳排目標，國際企業亦紛紛響應減碳，並進一步要求供應鏈同步達成減碳標準，國際趨勢也由建立共識延伸至貿易機制調整，帶動ESG商機日趨龐大且鮮明，面對減碳大限，企業端目前多訴諸現有科技的加速應用。

以清潔氫、再生能源、碳捕捉三大產業為例，電廠透過碳捕捉達到淨零碳排目標，主要可應用在工業、交通、農業方面，而可再生能源電解後所產生的清潔氫，則能則使用在建築暖房、電力儲存、交通等，都是ESG趨勢之下的新商機，且使用範圍日趨擴大。

ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，這一波股市漲勢由科技巨頭所帶動，漲得又急又兇，但許多股票如ESG相關股仍未有明顯漲幅，但當樂觀情緒繼續蔓延時，目前尚未大漲的類股包括利基型的ESG個股會陸續受到青睞，展開類股輪動，陸續追上領先族群。

中長線來看，更多投資人看好明年復甦，今年股市表現優於預期，明年潛在報酬將降低，因此下半年選股重於選市，關注漲幅相對小、長期成長趨勢確立的ESG股，未來相對有表現機會。