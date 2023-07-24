二檔人氣ETF 股價飆新高

6月定期定額人氣ETF出爐，其中二檔股價飆新高。據證交所統計，6月定期定額人氣前五大包括元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波，其中國泰永續高股息ETF在7月18日股價飆到21.43元、創掛牌以來新高，元大台灣高息低波也在18日創新高。

國泰投信指出，截至本月14日，國泰永續高股息ETF基金規模來到2,199億元，受益人數為102.9萬人，是國內規模最大且受益人數最多的ESG基金。且投信投顧公會資料，截至6月底境內ESG基金受益人數中有69％為國泰永續高股息ETF股民，去年全年度費用率也是高股息ETF中最低者，因此獲百萬股民廣泛認同。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，國泰永續高股息ETF投資目標是在適度的股息做為下檔保護，並追求長期實質的總報酬成長，更貼近長期投資人需求的存股型高股息ETF。近期全球股市掀起AI熱潮，研調機構Trendforce分析，AI伺服器需求進入爆發期，預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4％，多檔AI伺服器概念股，如緯創、廣達、光寶科、英業達等，皆為國泰永續高股息ETF的成分股，推動股價創掛牌來新高。

元大投信說明，元大台灣高息低波在本月18日時淨值來到47.19元創新高，主要是該ETF標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，去年12月成分股定期調整時，就領先增持跌深高殖利率電子股，挹注息收來源，並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情。6月中旬隨指數成分股調整，調節AI概念股，部份持股於相對高檔位置獲利了結，並增持食品、電信等防守型類股，及部分低基期成長股。

元大投信強調，元大台灣50屬於市值型，適合追求成長的投資人，元大高股息屬於高股息型，適合追求穩定現金流的投資人；元大台灣高息低波長期漲多跌少，相較元大高股息不同處為納入低波動因子，適合追求穩健的投資人。