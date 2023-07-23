亞太區逾半投資人 關注ESG

富達國際最新發表的年度投資人調查顯示，亞太區過半數投資人關注環境、社會和企業治理（ESG）相關的議題，且年輕一代對永續投資愈感興趣，但仍有不少受訪者反應ESG投資難以理解，因此，只有四分之一（26％）目前持有永續投資產品，其中大陸、日本和台灣等地受訪者不理解比例明顯較高。

富達國際此次調查亞太區包括大陸、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個市場，訪問逾1萬2,000名，以了解一般存戶和投資人對ESG和永續投資的看法。富達國際表示，亞太區投資人對永續投資持正面態度，有超過半數（52％）受訪者最關注的前三大ESG議題，分別為氣候變化（38％），其次是永續生活／負責任消費與生產（34％）及網路安全（33％）。

逾半數（56％）表示，過去一年的國際事件，意識到永續生活的重要性並期望作出正向改變，在大陸尤其明顯，近7成（67％）大陸受訪者表示期望作出正面改變，6成5認同永續生活的重要性。

儘管投資人對永續投資的認知持續提升，但仍有需要加強投資人教育。大部分對永續投資不感興趣者，主要基於ESG投資難以理解（33％），其中大陸（38％）、日本（37％）和台灣（36％）等市場的比例明顯較高。因此，即使亞太區過半數投資人認同ESG議題，但是只有四分之一（26％）目前持有永續投資產品。

富達認為，此比例可望於短期內提升，因為曾聽過永續投資的受訪者中約四分之三（74％）表示，已經投資或對永續投資產品有興趣。有4成亞太區受訪者表示，期望獲得更佳回報，這也是大陸和香港受訪者有意選擇永續投資的首要原因。另新加坡、澳洲和日本投資人也期望透過永續投資，對環境和社會帶來正面影響；至於半數台灣投資人基於永續投資是未來趨勢，所以會對永續投資有興趣。