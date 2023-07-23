債券ETF持續吸金 美債人氣高漲

投資人看好債券的高息收及未來資本利得上漲機會，資金持續流入高品質投資等級債券，同步推升台灣掛牌債券ETF總規模突破1.6兆元、創歷史新高，其中台灣首檔月配息債券ETF的中信高評級公司債（00772B），上個月規模破千億元後，近日躍升成為亞太地區規模最大債券ETF。

統計目前的前十大亞太地區規模前十大債券ETF排名，中信高評級公司債以34.8億美元居冠，其次為ABF Pan Asia 的34.1億美元，緊接在後的八檔全數都是台灣投信發行的債券ETF基金，分別為元大美債20、群益投資級金融債、元大AAA至A公司債、國泰A級公司債等。另外，統一投信日前展開募集的統一美債20年ETF（00931B）募集三天就超過80億元，預計8月7日掛牌，加入美債ETF的吸金之列。

聯準會7月底將召開利率會議，市場目前預期將升息1碼，推升近期美債殖利率重新站上4％。但6月美國消費者物價顯示，通膨連續性滑落，核心物價亦走低，因此美國升息循環已接近終點，並看好第三季債市持續反彈。根據美銀行全球研究統計，今年以來投資級債吸金697億美元，近期更是吸引資金連續15周流入，順勢帶動債券ETF規模水漲船高。

中信高評級公司債（00772B）為中國信託投信於2019年1月發行的第一檔債券ETF，並在2020年2月配息頻率為月月配，短短不到五年，規模快速突破千億元。今年以來至7月19日的日均交易量破萬張且不配發本金，月配息機制提供有感的現金流，受到投資人的青睞。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，高評等公司債具有比公債更好的收益，同時又具有高信用品質，被全球投資人視為主流核心配置部位，對比美國ETF市場，投資級債也是規模最大類別。