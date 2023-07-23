殖利率誘人 亞洲非投等債夯

美國通膨壓力大減，市場對升息擔憂緩解，美國10年期公債殖利率走低，根據美銀統計資料，投資級與非投資級債皆迎來資金淨流入，其中亞洲非投等債殖利率具吸引力，投資價值現浮現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，企業信用基本面仍穩健，加上今明兩年經濟或會重回成長，今年以來亞洲債市的違約狀況均已顯著好轉。此外，上半年亞債整體發行量僅620億美元、年減42％，為2012年以來最低，亞債市場在新發行量有限之下，信用品質較佳的舊券將獲追捧。現階段亞洲非投等債利差為929點、高於5年平均730點，殖利率為12.02％亦優於5年平均的9.7％，價值面深具優勢。

觀察亞洲各國非投等債表現，印尼持續推動經濟復甦，及停止升息循環且預估通膨降至2％～4％目標區內，市場估明年第一季將降息，偏高評等債有所支撐，可持續關注煤炭、金屬及房地產等產業公司。近期美國與亞洲通膨壓力趨緩，升息循環邁入尾聲，對亞洲非投資等級債券投資布局策略，可視市場信心與評價，留意進場機會。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，亞債後市表現主要觀察大陸經濟的展望，大陸6月製造業採購經理指數為49，其中生產指數為50.3，重新回到擴張區間，顯示製造業景氣度逐漸復甦。人行日前表示，大陸今年貨幣政策工作重點將繼續強調四大特點，包括總量保持對實體經濟的支持力度、保持物價穩定、利率政策考量以國內經濟問題為先、解封重新開放邊境，皆有助進一步刺激融資市場，大陸及亞洲債市表現可期。

張瑋芝認為，目前新興亞洲債券市場供給仍低，資金流出狀況可望緩解，資金有機會持續流入新興亞債，具備高息收及短存續期間的新興短天期高收債，長期投資價值浮現。建議關注短天期、基本面佳、融資需求低且管制風險低的安全標的；產業看好石油與天然氣產業，具防禦性的通訊產業及評價面具吸引力的消費產業。