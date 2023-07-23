ESG股具三大利基 補漲可期

美國經濟持續強勁表現，市場對經濟軟著陸期待加深。法人認為，今年內聯準會將停止升息已是市場共識，一旦升息進入尾聲，將進一步反映寬鬆行情，配合美股獲利自第三季起加速成長，後市漲升行情持續看俏，短線回檔修正可分批逢低布局。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，這波美股大漲主要由科技巨頭尤其AI相關所帶動，許多具長期投資價值的個股未受到青睞，尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估。居高思危下，後市可望轉進基期相對低的利基股，ESG股除股價相對低階外，具三大利基，一是極端氣候、供應鏈斷鏈危機所帶來的營運風險，讓企業更願花費高額成本投入ESG事務；二是對社會與環境議題相當重視的Z世代年輕人，逐漸成為消費及工作主力；三是各國政府對減碳的法規更趨嚴格，為ESG產業的發展推波助瀾。

蘇聖峰指出，歐盟碳稅初期管制五大高碳排產業，綠色博弈熱度上升，更確立ESG長線爆發性商機。操作上看好電動車概念股續攻，可布局以美國電動車大廠、韓系電池供應鏈為主，搭配零組件與自駕技術企業；替代能源留意政策利多用盡，短線波動加劇；水資源與回收業績穩健，有利提供資產組合下檔支撐。

先機北美股票基金產品經理廖伯修分析，美股今年以來已上漲近2成，主要仍與科技類股及AI熱潮有關，最能代表AI熱潮的輝達（Nividia），股價已經飆漲超過2倍，不但沒有退燒，在華爾街投行不斷調高目標價激勵之下，股價節節升高，近期花旗更是持續喊買，將目標價由420美元調升至520美元；微軟近期股價也是再創歷史新高，主因是微軟在年度合作夥伴大會上宣布，調漲AI版Office軟體價格。