AI、科技助陣 境外基金今年績效犀利

AI、科技領軍，境外基金十強今年來繳出績效逾34％好表現，甚至有二檔飆破40％。根據理柏統計至7月19日，JPM美國科技基金、新加坡大華全球科技基金今年以來飆破40％，安聯AI人工智慧基金也漲近4成，前十名有七檔主要聚焦在AI、科技股等主題，其餘是成長主題。

安聯投信表示，隨第二季財報公布在即，市場關注美國與台灣重要法說相關訊息，且預估獲利來到成長低點，之後有望逐季走升，同時經濟衰退擔憂減緩，全球股市動能及投資信心逐步堅挺。全球股市6月仍偏好成長股，新興市場國家政策利率可望到頂或轉向，持續看好大型股將會有所表現，及部分新興市場PMI數據強勁，領先成熟國家，有利新興市場表現，迎來轉折行情。

美國通膨下滑，升息接近尾聲，迎來上漲機會，財報對股價影響逐漸提高，持續關注大型成長股；日本短線獲利了結，部分減碼，長線持續看好；歐洲面臨核心通膨黏滯、經濟下修與ECB偏鷹態度，仍需觀察高利率對需求的影響；新興市場經濟相對成熟市場強勁，衰退疑慮消退，資金有望回流。安聯投信指出，市場對美經濟前景不確定性，美股仍聚焦在AI發展機會，半導體成為首波贏家，另包括軟體、技術服務等領域也蘊藏龐大潛力。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，下半年以來科技股持續走強，防禦與價值類股顯著落後，主要因總體環境不確性仍高，緊縮貨幣政策的滯後效應可能逐漸浮現，不利景氣敏感度較高的類股表現；且AI熱潮推動下，資金往指標科技股移動的趨勢更加明顯，投資人追逐能夠將此趨勢快速變現的科技龍頭權值股。

蘇聖峰認為，市場對硬著陸論述大幅降低，多數央行進入升息尾聲，使流動性擔憂下降，及明年復甦的期待，支撐風險性資產表現，今年評價面快速回升，隨下半年聯準會暫停升息，科技股在新題材推波助瀾下，漲勢仍可期，建議短線科技利基成長股遇較大回檔可逢低布局。