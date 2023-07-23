台股市值型ETF 瞄準碳金商機

台股氣勢如虹，帶動台股ETF股價上漲，統計共有12檔台股ETF創歷史新高，其中台股ETF以市值型五檔最多，其次為高息型四檔，產業型三檔。投信法人表示，最新一代的市值型台股ETF，要結合低碳、ESG、平準金機制三大優勢，這樣才能掌握碳金商機，又能配息穩定安心。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益認為，台股長線多頭的看法不變，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳。在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」。

中國信託小資高價30經理人張圭慧指出，人工智慧新應用助攻，科技浪潮正在推行，預料下半年發酵資金進場做多，第四季科技股風雲再起。明年總統大選倒數計時，選舉帶來的題材可望接棒表現。

國泰臺韓科技ETF經理人蘇鼎宇強調，ChatGPT自年初開始，引爆AI狂潮，刺激全球半導體需求竄升，外資再度燃起對科技類股的興趣，擁有先進晶片生產技術的韓國與台灣獨具青睞，今年以來，台、韓股市漲幅名列亞太地區第二、三名，僅次於日本，台、韓科技產業表現更勝兩國股市大盤。

安聯投信台股團隊分析，下半年AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網主軸明確，一定會被需求所帶動挹注成長動能，建議伺機布局。