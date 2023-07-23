AI熱潮 台股基金氣勢強勁

聯準會（Fed）下周決議前，市場由美國企業財報牽動美股走勢，FactSet統計，標普500成分股迄今已公布財報74％超越預期，小幅低於五年均值77％，24日科技巨頭財報將接力登場，台廠第二季季報將在8月中旬前全數出爐，營運續優股可望躍升為市場焦點，可留意現階段布局機會。

今年以來至7月20日台股漲幅已達21.4％，櫃買指數也有24.5％成績，觀察135檔主動式台股基金表現，統計至20日有六檔交出超過7成報酬率，前三名更直衝8成，超越大盤達4倍，包括日盛新台商基金、野村高科技基金、野村e科技基金。

日盛上選基金研究團隊指出，近期指數持續在「萬七」橫盤整理，半導體龍頭法說會釋出最大亮點，AI前景正面，受惠股持續強勢表態。根據TrendForce預估，今年AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4％，至2026年將占15％，同步上修2022年至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22％，並預計AI晶片今年出貨量將成長46％。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡分析，台股下半年走勢仍偏正面，技術上拉回看第一支撐在月線17,000點附近，下緣16,300點附近。美股S&P500指數突破3,800點～4,200點大區間後，往上目標為4,500點，與美股連動性高的台股，未來往上機會將大於往下風險，建議拉回找買點。

劉宇衡認為，雖然台股後市不看淡，但短線波段漲多，及對今年經濟衰退恐懼，波動度可能增加，操作上可聚焦高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局殖利率在均值之上且有高度成長標的，目前市場殖利率均值約在4.2％，可聚焦IC設計、被動元件、AI資訊服務、Server供應鏈等。