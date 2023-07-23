不只靠台股！他買3檔美股ETF 賺4成報酬

美股今年挾人工智慧〈AI〉投資熱潮表現強勁，小資族想參與美股市場的投資，也能透過每月定期定額的方式，「茉園存股隨筆」版主在臉書粉專發文指出，他推薦投資3檔美股ETF，只要每月存股約1萬元，至少存15年，可望從180萬元滾至250萬元以上，預估報酬率看增近4成。

「茉園存股隨筆」版主在臉書粉專以「為什麼我要定期定額買美股？」為題發文指出，他因為想把一部的錢，放在不會因一時衝動而隨便用掉的地方，想來想去就是買美股，他每月投入9000~12000元不等的資金，平均分配買VT、VOO、QQQ。

版主進一步分析買進這3檔美股ETF的原因，全球ETF（VT）：與全世界一起成長；S&P 500 ETF（VOO）：與美國500大企業一起成長；那斯達克100 ETF（QQQ）：與美國科技百強一起成長。

版主提到，他這種做法已實施近2年，即使最保守打算是獲益不多，但至少存美股，比存台股更不容易因一時衝動而賣掉，因為想到賣掉的手續費，會很心疼，所以就會打消賣掉的念頭繼續存。

版主估計，以現在的狀況持續投入資金，每年投入12萬元，預計到退休共投入15年，總共投入180萬元，15年後，滾至250萬元以上應該是可以期待的。

值得一提的是，目前投資美股主要有以下兩種方式，第一種是直接在海外的網路券商開立帳戶，第二種是透過券商提供的複委託服務，投資人不需要在開立海外帳戶，而是委託國內券商幫你買賣國外的股票。

其中海外複委託手續費較高，但投資標的多元化，有證券提供定期定額買美股，每月只要3000元，就能當蘋果、特斯拉、微軟等科技巨擎的股東。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 邱怡萱）

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