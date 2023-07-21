特斯拉重挫9.7% 2檔電動車ETF拋錨

特斯拉聲稱，可能會繼續降低電動汽車價格，導致股價大跌9.7%至262.9美元，創下自4月20日以來最大跌幅。在台掛牌的電動車ETF今早應聲走跌，國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)跌幅一度均逾3個百分點。

雖然特斯拉股價重挫，但法人認為，特斯拉下調電動車價格，對於市占拓展是有利的。由於特斯拉生產不用油的電動車，因此可以在美國取得很多監管信用額度(regulatory credits)，進而出售給那些生產豪華車型、或是講求操控性能的車廠。在美國生產販售的車輛，都必須滿足「車輛平均油耗標準」(CAFE標準)，此一標準，若無法達標，車廠就需要向其他已達標的車廠購買監管信用額度，以抵換自身帳面上與標準之間的差額總量。而這也是特斯拉獲利的關鍵之一。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，未來全球汽車產業，都將卯足全力發展「智慧移動」新產業，有助於全球生產電動車輛及相關附屬系統、動力裝置、能源儲存系統、潔淨燃料技術及充電基建的公司，股價迎來新成長動能，對於傳統汽車大廠也將積極轉型為電動車品牌繼續搶市，奮力搶占未來車市新版圖。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

（時報資訊 任珮云）

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