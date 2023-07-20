多重撐腰 油價硬底氣

受到OPEC+與俄羅斯減產消息，及拜登政府宣布將額外購買600萬桶原油，來填補之前釋出的戰備儲油，多重利多支撐下，原油價格明顯走高。法人認為，能源供不應求前景將支撐油價表現，短期區間震盪為主。

富蘭克林證券投顧表示，近期美國原油需求仍相當旺盛，目前正處美國夏季出行旺季，數據顯示美國汽油需求攀升至一年半新高水準，大陸對原油進口額度也較去年明顯增加，突顯整體需求前景應未如市場預期悲觀。供給面俄羅斯與伊朗等受原油制裁國家雖持續增加供應，但OPEC+大規模減產、沙烏地阿拉伯預估在7月、8月每日減產100萬桶之下，將加劇原油供應緊縮情勢，整體供不應求前景將支撐油價表現。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出，就全球對原油的需求上，其中大陸開放經濟實質需求慢於市場預期俄羅斯原油雖受到制裁，但中印大舉進口俄油，使得俄油供給問題並未如原預期出現大幅短少。今年全球油品供需基本面仍偏緊，尤其在沙烏地阿拉伯決定加碼每日自行減產100萬桶後，俄羅斯也決定減少出口每日50萬桶，減緩市場對供需的疑慮，在OPEC減產支撐下預期油價下檔風險不高，區間整理機會較大。

長期仍看好商品市場成長，短期則需視全球經濟因素適時調整。林孟洼強調，在能源探勘與生產部分，可關注頁岩油、氣生產者以財務體質佳、擁有較好的油田及天然氣田業者有機會增產，帶動獲利回升，能源設備與服務部分，可觀察北美採油業者資本支出，國際鑽井市場的情況。能源轉型方面，除可再生能源外，傳統能源企業亦爭相投入碳捕捉、減少溫室氣體排放等能源轉型之投資，可望為相關產業帶來商機；至於在獨立型煉油廠部分，可留意美國獨立型煉油廠主要觀察煉油利潤率變化，區間操作。

富蘭克林證券投顧預期，能源類股雖受油價波動影響，但類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。