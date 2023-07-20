基建業穩健 資金停泊熱點

上半年美國AI相關科技股大放異彩，基礎建設產業等防禦型股票表現相對平穩。法人表示，隨美國科技股價位來到相對高位，獲利了結壓力也會同步增加，基本面強勁的基礎建設資產，將有機會取代成為資金停泊的選擇，投資人可用基建基金等相關產業基金布局。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，依永豐投信編製的「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，7月最新數值為44分，相較前月走高6分，其中資金動能變化最大，不僅連續三個月淨流入基礎建設資產，流入金額更大舉攀升並遠超前兩月，顯示逢低買盤資金積極，股價動能也有所改善，行情逐漸擺脫前月的頹勢。躍升至40分關鍵水位之上，顯示基礎建設產業有機會進一步走揚。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍認為，全球政府力拼2050年淨零排放目標將持續加速帶動綠能產業的投資趨勢不變，其中在減碳排相關技術及設備，有助於帶動長期對於基礎建設相關需求。

根據預估，若以碳捕捉，氫能源，替代能源，工業電氣化設備，低碳燃料，充電設備，智能電網等領域來看，粗估投資未來每年投資金額預估將達3兆美元。另基礎建設及水資源相關領域投資部分，全球政府預估投資在提升輸水效率相關，智慧監測系統，水淨化處理及儲存，鐵路，公路，機場，電信通訊等基礎建設領域未來每年全球投資金額預估將達3兆美元。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷強調，美國《降低通膨法案》聚焦綠能、醫保以及稅制等三大面向，但用於能源安全和氣候投資佔整個法案規模接近八成，骨子裡根本是氣候和能源法案，可以預見未來太陽能、風電及電池等電力技術將會有革命性的發展。美國能源署（EIA）指太陽能及風力發電量在各發電方式中成長率分居一、三名，顯示電力轉型早已處於現在進行式，只不過目前才正要進入成長期，建議順勢搭上這波新潮流火車頭，見證多元電力新基礎建設，從中獲取潛在的龐大商機。