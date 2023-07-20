壓寶三題材 超額報酬機率大

隨通膨趨緩，各國央行升息循環漸近尾聲，帶動全球多數股市今年上半年收漲。法人表示，經濟前景仍存不確定性，但企業獲利表現大多優於預期，波動的市況亦將為股市提供具吸引力的投資機會，持續聚焦包括「自動化、近岸外包、淨零排放」三大題材下受惠的潛力企業，進一步掌握股市超額報酬的投資機會。

柏瑞投信指出，隨著勞動人力的僱用變得日益困難和昂貴，企業對於導入自動化技術也越來越感興趣，而供應鏈的近岸轉移亦需要更高的自動化程度才能實現，以確保生產成本不會因美國和其他已開發國家勞工成本升高而向上浮動。尤其美國的製造業長達數十年的投資不足，推動工廠自動化已刻不容緩，各項工業機具及廠房設備都急需升級，預期資本支出的規模將相當可觀。

近岸外包指在紛擾多年的貿易戰與新冠疫情的斷鏈危機下，迫使企業重新檢視其供應鏈的布局，並思考如何能讓企業的生產運營活動，更能貼近當地國家和終端消費者。這一波浪潮由半導體與電池等戰略產業率先響應，並陸續擴散至其他產業。UBS在4月預估，未來五年光是美國投入近岸生產的投資額度，就將超過2,500億美元，潛藏的商機十分龐大。

為實現2050年淨零排放目標，UBS預估，未來15年需挹注高達30兆美元的相關支出，根據歐盟執行委員會估算，跟氣候變遷有關的「Fit for 55」方案，在2030年前每年將額外投入2,750億歐元於能源轉型相關建設，預計可受惠於的產業包括空調製造商、採礦設備商、鐵路和相關設備供應商以及車用電池製造商等。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe認為，緩解勞動力吃緊的壓力，工業生產自動化已是大勢所趨，預期可直接受益的包括進一步提升自動化廠房效率的物聯網，及機械視覺科技供應商，還有工業自動化和工業軟體公司。