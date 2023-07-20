政策紅利 ESG標的績效讚

近期全球股債投資情緒大好，帶動不少基金淨值創新高，據統計，今年績效超過10％且淨值創新高的多重基金或ESG相關共有九檔，代表所有投資人皆獲利，其中與ESG、減碳相關的基金更高達六檔，顯見在政策紅利的帶動下，與ESG相關標的表現更勝一般多重資產漲幅。

統計顯示，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、柏瑞ESG減碳全球股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、富達永續減碳商機多重資產收益基金皆為淨值創新高且今年來績效達雙位數以上的基金。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，近年全球行情震盪，多重資產反而成為穩定整體績效的功臣，因為多重資產基金具有可攻可守特性，當行情大好時能透過股票等部位不錯過漲升行情，若當市場反轉震盪或拉回時，多重資產也可以透過資產配置做持股分散，及債券部位等降低波動風險。近年來ESG大行其道，除美、歐、陸等官方政策加持，大型龍頭指標業者更是持續向ESG目標靠攏，不僅有利於吸引主動型資金加碼，也有助吸引被動型資金進駐，推升股價表現。

法人強調，世界各國紛紛承諾淨零排放目標，推升相關建設需求，以新能源主軸來說，太陽能、風電、電動車及儲能需求皆持續增長，其中太陽能與儲能需求成長力道最強，國際企業宣示轉用再生能源、提高設備的能源效率也成主流趨勢。不妨透過能布局股票、債券、REITs、ETF等標的的ESG多重資產基金，聚焦美國，透過靈活量化操作找出最具競爭優勢標的，參與綠能政策受惠產業，並伺機增加具有綠色競爭優勢科技類股ETF，掌握市場趨勢。

永豐投信指出，在全球淨零碳排共識趨勢，台廠位居全球供應鏈相當重要角色，做好低碳排才能避免被國際大廠排除供應鏈，加上各國若開始徵收碳稅，必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅，因此，透過相關低碳題材的ETF基金布局，投資擁有低碳排能力的一籃子股票，掌握低碳趨勢商機。