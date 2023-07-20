境內基金熱銷 新基金吸金近千億

看好股債獲利機會，境內基金銷售搶搶滾，據Cmoney統計，截至本月7日為止，29檔新基金成立吸金近千億元，讓公募基金規模直逼5.8兆元，足足比境外基金多逾2兆元，境外基金至6月底規模增加至3.75兆元，也重回疫情前水準。

在新基金募集中，以最新成立的元大日本龍頭企業基金及復華台灣科技優息ETF最熱門，二檔基金至7月7日的規模，元大日本龍頭企業基金在股神巴菲特及各大投資機構紛出「讚」聲後，未銷售前就先轟動，200億元上限早已滿額。

復華台灣科技優息ETF（00929）是國內首檔台股月配息ETF，6月1日報請成立規模為52.5億元，受惠台股多頭行情，加上公告7月配息金額0.11元，預估年化殖利率逾8％，持續吸引資金流入，規模短短一個月就突破百億元大關，至7月13日為止，規模已來到121.06億元，創下今年來新募集ETF的最佳成績。

復華台灣科技優息ETF受益人數也從掛牌的6月9日當周1萬6,674人，到7月7日受益人已達5萬8,971人，增幅達253.7％。凸顯台灣投資人真的很愛配息加上搭上AI列車，讓買盤更旺。

除了上述二檔之外，在29檔新基金來說，國泰投信三檔新基金同樣募到不錯的成績，今年新募集的國泰台灣領袖50ETF、國泰四年到期成熟市場投資級債基金及國泰三年到期全球投資等級債基金，成立時規模都在70億元上下。

境外基金方面，根據碁石智庫最新統計，至6月底境外基金規模增加至3.75兆元，重回疫情前的水準。碁石智庫負責人陳如鈊表示，因2020年初開始蔓延的新冠疫情造成全球經濟嚴重衝擊，另去年2月下旬俄烏戰爭及聯準會持續升息10次共20碼抑制通膨，以債券為主的境外基金受升息影響較大。

其中安聯投信受惠收益成長基金高配息策略奏效，規模排名從疫情前的原本是境外基金的第三名跳升至境外基金第一品牌，在疫情期間內增加新台幣2,675億元，摩根在3年間也增加逾700億元，從第四名進步一名到第三名。